Rassegna Creativa al “Marzolla Leo Simone Durano”: “in viaggio verso il mio futuro” – sezione letteraria e sezione artistica

Open Day speciale oggi, 4 febbraio 2024 al Liceo Marzolla: si è tenuta la premiazione del Concorso artistico letterario che il Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano ha bandito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, in particolare per gli alunni delle classi terze. Il tema del Concorso proposto è stato “In viaggio verso il mio futuro”: in vario modo e con varie tecniche i giovani concorsisti si sono espressi, proiettandosi nel futuro.

Per la Sezione Artistica: Primo premio ad un’opera collettiva di 4 studentesse dell’I.C. Commenda di Brindisi, Coluccello Melissa, Morciano Sofia, Cacciatore Alice, Cretì Sofia; Secondo premio (I. C. Centro di Brindisi) a Lara Cretì; Terzo Premio ex aequo (I.C. Centro di Brindisi e I.C. Santa Chiara di Brindisi) rispettivamente a Cosi Isabella e a Baldassarre Aurora. Commissione formata dai Proff. Giuseppe Ciracì, Laura Valentino e Giovanna Bozzi. Per la Sezione Letteraria: Primo premio (IC San Pancrazio Salentino) a Marco Schito; Secondo premio (I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi) a Federica Martena; Terzo premio ex aequo (I.C. San Pancrazio Salentino) a Giacomo Alfeo e a Chiara Pennetta. Commissione formata dai Proff. Daniela Izzo, Luigi Calsolaro, Elvira Pisanello. Ecco alcuni scatti dei diversi momenti della premiazione.