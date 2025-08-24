Rassegna d’arte sulla Scalinata: “Dal Comune nessun sostegno”

Oggi, 24 agosto, si terrà la storica Rassegna d’Arte sulla Scalinata Virgiliana di Brindisi, un evento ormai consolidato e riconosciuto come un importante appuntamento culturale per la città, capace di valorizzare artisti locali e attrarre cittadini e turisti.

Eppure, nonostante le nostre richieste formali indirizzate al sindaco Giuseppe Marchionna e agli uffici competenti, siamo costretti a registrare con rammarico la mancanza di un sostegno concreto da parte dell’amministrazione comunale: in particolare, non verrà garantita la necessaria illuminazione della scalinata, elemento essenziale sia per la sicurezza dei partecipanti sia per la piena valorizzazione delle opere che saranno esposte.

È motivo di profonda delusione constatare che una città come Brindisi, ricca di storia e con grandi potenzialità culturali e turistiche, possa mostrare così poca attenzione e sensibilità verso un’iniziativa che, se adeguatamente supportata, contribuirebbe a dare lustro al territorio e a rafforzare l’identità culturale della comunità.

La scarsa considerazione riservata a un evento che da anni rappresenta un’occasione di incontro, dialogo e crescita collettiva lascia un senso di amarezza tra artisti e cittadini. L’arte e la cultura non possono essere relegate a margine, ma necessitano di un sostegno convinto e concreto da parte delle istituzioni.

Alla vigilia della manifestazione, non possiamo che esprimere il nostro rammarico e la nostra protesta per questa mancanza di partecipazione e vicinanza da parte dell’amministrazione comunale, con la speranza che in futuro Brindisi sappia essere davvero all’altezza delle sue ambizioni culturali e del ruolo che le compete.

Gabriella Esposito

Pittrice associata Endas