Rassegna Pagine Erranti. Jane Austin è la libertà femminile

Splendido evento di cultura questa sera a Brindisi, presso la Sala Conferenze dell’Ex Convento delle Scuole Pie. L’incontro, inserito nella rassegna “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”, ha celebrato la figura di Jane Austen con l’evento: “Jane Austen è più attuale che mai – Libertà femminile ieri e oggi”.

​In occasione dell’imminente ricorrenza dell’8 marzo, la serata ha offerto una riflessione profonda sull’eredità di una donna che ha fatto dell’indipendenza la sua bandiera. Jane Austin, ribellione di carta e inchiostro

Jane Austen non è stata solo una cronista di balli e corteggiamenti, ma una pioniera della libertà femminile. In un’epoca in cui il destino di una donna era sigillato dal matrimonio, lei ha scelto la carriera e l’autonomia economica. Attraverso le sue eroine, ha insegnato che la vera libertà risiede nel coraggio di dire “no” alle convenzioni e nel rivendicare il possesso della propria mente e del proprio futuro. L’evento, promosso dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, ha visto la partecipazione di relatrici d’eccezione:

​Rosy Barretta (Presidente A.p.s. B.A.S.) ha aperto l’incontro sottolineando il valore sociale di queste iniziative per la comunità brindisina.

​Carmen De Stasio (Saggista e critico) ha analizzato la modernità del pensiero austeniano e la sua capacità di smascherare le ipocrisie sociali con l’arma dell’ironia.

​Rosita Maglie (Prof.ssa Università di Bari Aldo Moro) ha tracciato un ponte linguistico e culturale tra il 1800 e oggi, evidenziando come le battaglie di Jane siano le stesse che combattiamo ancora oggi.

​Ad emozionare i presenti sono state le letture dell’attrice Elisabetta Leone, che ha ridato vita e voce alle pagine più iconiche della scrittrice inglese.

​Un omaggio necessario che, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, ci ricorda che essere libere significa, prima di tutto, avere il potere su se stesse.