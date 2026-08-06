Rassegna “Verdi in Città 2026”. Alessandra De Luca ha portato in Scena “Bandiera bianca”- Una generazione in prova



Il quarto appuntamento della Rassegna teatrale e musicale “Verdi in Città 2026” con Alessandra De Luca, che ha portato in scena “Bandiera bianca”- Una generazione in prova, si è tenuto in piazza Duomo, nello spazio antistante il Museo Archeologico”Ribezzo”. La Rassegna, giunta alla quarta edizione, continua a portare il teatro fuori dai luoghi tradizionali ed è ideata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune di Brindisi, la collaborazione di Puglia Culture, del Polo BiblioMuseale e della Basilica Cattedrale di Brindisi. Una performance brillante, dinamica che è iniziata con la canzone “Una vita in vacanza” e l’attrice che ha saputo conquistare il pubblico con la sua verve. Alessandra ha portato in scena un’intera generazione che, benché abbia studiato per crearsi un futuro, è costretta ad adattarsi e accettare tutto quello che capita. Lavori demotivanti, situazioni particolari, persino esilaranti. Giovani disposti a tutto, è la generazione in prova di Alessandra, una generazione che ha voglia di rivalsa. Un monologo teatrale intenso che non si limita a evidenziare il disagio dei giovani riguardo la precarietà del lavoro e la ricerca d’identità. Una performance con molta ironia nonostante la tematica urgente. Bandiera Bianca non è un atto di resa, ma, piuttosto, un invito a non deporre le armi e con le note della canzone di Franco Battiato l’attrice saluta il pubblico. Anna Consales