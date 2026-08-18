Rave Party – Terminate le operazioni di sgombero

Si sono concluse nella giornata di ieri 17 agosto le operazioni di sgombero della vasta area agricola ubicata in contrada Lobarco, nel comune di Oria, interessata nei giorni scorsi da un raduno non autorizzato che ha richiamato circa 800 partecipanti.

Le attività coordinate da questa Prefettura si sono svolte in assenza di criticità sotto i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica grazie all’efficiente dispositivo interforze messo in campo, che ha visto il dispiegamento di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, unitamente ai reparti di rinforzo intervenuti e al prezioso contributo fornito dalla Polizia Locale, hanno consentito la regolare gestione della situazione senza il ricorso alla forza.

In particolare, i controlli effettuati nell’immediatezza, fin dall’arrivo dei partecipanti al rave, hanno consentito di procedere al progressivo deflusso delle persone in condizioni di piena sicurezza e ai relativi controlli, estesi ai circa 200 veicoli presenti in loco, favorendo il graduale sgombero delle aree interessate.

Importante la qualificata attività di mediazione posta in essere dal personale delle Forze di Polizia – ha sottolineato il Prefetto Guido Aprea – propedeutica al completo sgombero di un sito particolarmente esteso e, al contempo, al fermo ripristino delle condizioni di legalità in un contesto delicato, in cui sono accertate diverse violazioni di legge da parte dei responsabili nei cui confronti sono state già elevate le previste sanzioni.

In tale contesto sono state identificate complessivamente oltre n. 400 persone, eseguito un arresto in flagranza di reato connesso alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, deferite alla competente Autorità Giudiziaria due persone rispettivamente per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e per oltraggio a pubblico ufficiale, e due persone sono state segnalata a questo Ufficio ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990 per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Oltre n. 200 i veicoli controllati, e sottoposti a sequestro le attrezzature e gli allestimenti utilizzati in occasione del raduno.

I mirati servizi di controllo disposti in esito alla riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Aprea, nella mattinata di ieri, hanno consentito di rintracciare un ulteriore automezzo e sequestrare parte dell’impianto di amplificazione utilizzato dagli organizzatori.

Il Prefetto ha espresso grande compiacimento per l’impegno profuso dal personale intervenuto e coordinato per i profili operativi dalla Questura di Brindisi, e per la capacità dimostrata anche in questa occasione di riuscire a ristabilire condizioni di legalità in contesti delicati, in piena sicurezza e in conformità alla vigente normativa in tale ambito.