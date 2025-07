Reati minorili, dati, cause e percorsi di recupero. Venerdì la conferenza finale del progetto “Linfa”

Reati minorili: dati, cause e percorsi di recupero



Venerdì 18 luglio la conferenza finale del progetto Linfa a Brindisi, sala conferenze di Palazzo Guerrieri

Un momento di confronto e riflessione per raccontare cosa si può fare davvero per offrire ai minori autori di reato un’alternativa concreta alla devianza. È questo lo spirito che animerà il workshop e la tavola rotonda “Reati minorili: dati, cause e percorsi di recupero”, in programma venerdì 18 luglio 2025, dalle 10 alle 12, presso la sala conferenze di Palazzo Guerrieri, Brindisi.

L’incontro rappresenta la conferenza finale del progetto Linfa – Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato, selezionato da Con i Bambini – Impresa Sociale nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Durante il workshop sarà possibile approfondire i principali dati disponibili sul fenomeno dei reati minorili, riflettere sulle cause e sulle dinamiche sociali che portano tanti ragazzi verso percorsi di marginalità e devianza, e conoscere più da vicino le buone pratiche che negli ultimi tre anni hanno accompagnato decine di giovani verso un cambiamento reale.

Tra i momenti centrali, la presentazione delle azioni realizzate nell’ambito del Progetto Linfa, che ha coinvolto circa sessanta minori in percorsi di formazione in apicoltura, falegnameria, mascalcia, giardinaggio e cura degli animali, favorendo l’inserimento lavorativo e la nascita della Cooperativa Linfa, che oggi dà lavoro stabile ad alcuni giovani. Un’esperienza che si propone come modello replicabile anche in altri territori.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali di Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Gelsomina Macchitella, Dirigente programmazione e sviluppo economico del Comune di Brindisi, Marco Rossi-Doria, Presidente Impresa Sociale Con i Bambini, Francesco Marini, Program Manager Impresa Sociale Con i Bambini, Marcello Ostuni, Responsabile dell’equipe multidisciplinare del progetto Linfa e Fabrizio Chetrì, Project manager del progetto Linfa.

Seguiranno gli interventi di Francesca Pastore, assistente sociale Antigone Puglia, Alessandra Vanni, psicologa e psicoterapeuta – che relazionerà sul tema “La presa in carico di minori in condizioni di fragilità” -, e Silvia Delle Grottaglie, Educatrice, Case manager e responsabile Assessment del progetto Linfa.

Sarà presente ai lavori Dorella Quarto Dirigente del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Il progetto Linfa è stato reso possibile grazie alla collaborazione di una rete di enti e associazioni che hanno lavorato insieme per dare valore all’educazione, alla dignità e al lavoro: APS Acqua2O, Cooperativa Rinascita, Ce.F.A.S., Cooperativa Phoenix, Salento Fun Park e ARCI Brindisi, con il sostegno di Con i Bambini, Consiglio Regionale della Puglia – Garante dei diritti dei Minori, Comune di Brindisi, Comune di Lecce e il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.