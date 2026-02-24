Recupero della 27^ giornata tra Forlì e Brindisi. Bucchi: “E’ il momento di dare risposte fuori casa”

PALLA A DUE IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO ALLE ORE 20:30 ALLA UNIEURO ARENA DI FORLÌ IN DIRETTA STREAMING SU LNP PASS.

Il primo recupero della giornata numero ventisette del campionato di Serie A2, andrà in scena domani sera, mercoledì 25 febbraio alle ore 20:30 alla Unieuro Arena di Forlì, tra i padroni di casa e la Valtur Brindisi.

Nel match di andata la Unieuro Forlì fu capace di imporsi al PalaPentassuglia, unica squadra a compiere l’impresa in stagione nelle quattordici partite interne disputate dalla squadra biancoazzurra. Un colpo grosso grazie a cinque uomini in doppia cifra e il top scorer da 20 punti Harper, determinante per la vittoria esterna con il punteggio di 69-74.

Diversi ex della partita nelle due rispettive squadre: Raphael Gaspardo è stato protagonista ai massimi livelli in Italia e in Europa per tre stagioni in biancoazzurro dal 2019 al 2022 in oltre cento le presenze in competizioni di Legabasket Serie A e Basketball Champions League; Demonte Harper è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2014/15, allenato da coach Piero Bucchi, raggiungendo i quarti di finale playoff; Todor Radonjic, attuale capitano Valtur Brindisi, è stato in forza dal 2022 al 2024 alla Pallacanestro Forlì, con cui ha terminato al primo posto la regular season in entrambr le annate.

Queste le parole dell’allenatore brindisino, coach Piero Bucchi: “Una partita importante nel nostro percorso, ce lo siamo detti tante volte ed è il momento di verificare la nostra tenuta fuori casa. Dovremo mettere in campo la stessa intensità, energia e determinazione che caratterizzano le nostre partite interne. Occorre durezza mentale per vincere in trasferta, specialmente in questo momento in cui i punti contano per tutte le squadre e per i rispettivi obiettivi. Forlì venderà cara la pelle, noi dovremo farci trovare pronti”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 25 febbraio in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.