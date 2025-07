Recupero e reinserimento dei detenuti: i progetti ammessi a Brindisi e il messaggio di auguri della Garante dei detenuti

“Con grande soddisfazione rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro ai soggetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati al recupero e al reinserimento sociale delle persone detenute o sottoposte a misure di comunità, promosso dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata” – così la Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi Valentina Farina dopo la pubblicazione della graduatoria. Per la casa circondariale di Brindisi sono stati ammessi a finanziamento i progetti “Oltre i confini Indoor 2025 – da detenuti a danzatori professionisti” della Compagnia D’arte Dinamica AlphaZTL; “Dike 2 qui e ora” de Il Sogno; “Contatti…elettrici” di Cityform.

Al seguente link

è possibile visualizzare il decreto con la graduatoria completa.

“L’impegno a favore della cura, dell’assistenza sanitaria e psichiatrica, nonché del recupero delle persone tossicodipendenti – ha continuato la dott.ssa Farina – rappresenta un pilastro fondamentale per garantire dignità, inclusione sociale e percorsi di rieducazione concreti alle persone più fragili e vulnerabili.

L’ammissione ai progetti selezionati testimonia la qualità della proposta presentata e la capacità di attivare reti territoriali forti, fondate sulla collaborazione tra enti pubblici, associazioni del terzo settore, servizi sanitari e strutture penitenziarie, in coerenza con gli obiettivi della giustizia di comunità.

Si auspica che le attività progettuali contribuiscano efficacemente a generare opportunità di cambiamento reale, promuovendo la responsabilità individuale, l’autonomia e il reinserimento nella società civile.

Buon lavoro a tutte le realtà coinvolte – ha concluso – con l’augurio che possano costituire un modello di buone pratiche replicabili e sostenibili, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona”.