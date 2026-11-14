Red Wednesday: la Parrocchia SS. Resurrezione in preghiera per i cristiani perseguitati

BRINDISI — Rompere il silenzio sulle discriminazioni religiose e unirsi in preghiera con chi soffre per la propria fede nel mondo.

Con questo spirito la Resurrezione Kids Tv, la realtà di comunicazione giovanile della Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, ha organizzato e promosso per mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18:45, un momento speciale di Adorazione Eucaristica presso la chiesa parrocchiale.

L’appuntamento si inserisce nella cornice del Red Wednesday (Mercoledì Rosso), l’iniziativa globale nata su impulso della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN) che vede in tutto il mondo luoghi di culto e monumenti illuminarsi di rosso per ricordare il sacrificio dei martiri e le sofferenze delle comunità cristiane oppresse.

Per l’occasione, i ragazzi della Resurrezione Kids Tv hanno scelto di andare oltre la semplice informazione digitale, curando e proponendo in prima persona un momento liturgico di raccoglimento e testimonianza aperto a tutta la cittadinanza e ai fedeli del territorio.

L’invito ad agire e a partecipare è aperto a tutti coloro che desiderano condividere un gesto concreto di vicinanza e solidarietà spirituale.