REDDITO DI CITTADINANZA – I COBAS INVITANO IL M5S

Il Sindacato Cobas organizza per oggi, Lunedì 28 Novembre, alle ore 17,30, presso la propria sede di Viale Commenda 74 un momento di confronto con rappresentanti del Movimento 5 Stelle sui temi della progressiva eliminazione del Reddito di Cittadinanza e del lavoro che diventa sempre meno e più precario.

Questi argomenti sono al centro dello sciopero generale nazionale del sindacalismo di base del 2 Dicembre che prevede un corteo a Bari che si porterà alla Presidenza della Regione Puglia e poi alla RAI.

Saranno presenti all’incontro di Lunedì 28 Novembre:

– Onorevole Leonardo Donno, Commissione Bilancio della Camera dei Deputato e Coordinatore Regionale M5S Puglia

– Senatore Iunio Valerio Romano (ex parlamentare M5S) , componente Comitato Nazionale Lavoro del M5S.

Il Cobas difende il reddito di cittadinanza che non deve essere tolto ma unito al lavoro con proposte concrete.

Non si può lasciare indietro chi ha perso il lavoro ad esempio a 50 anni e non riesce a trovarne uno nuovo solo perché viene considerato vecchio dalle aziende.

Le industrie stanno realizzando profonde trasformazioni tecnologiche lasciando sempre più lavoratori a casa; questo ha reso il lavoro rimasto sempre più precario e ricattabile, con maggiori possibilità di licenziamento per i lavoratori così come prevede la legge Fornero.

Il lavoro dovrebbe essere invece redistribuito, restituendo così alla società quella maggiore ricchezza che oggi è solo appannaggio delle aziende.

Lottando anche contro una guerra oggi in Ucraina e domani in una altra parte del mondo diventate ulteriore occasione di speculazione ed arricchimento per i soliti noti.