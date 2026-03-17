Referendum Costituzionale, a Brindisi incontro sulle ragioni del Sì al referendum



Il 18 marzo a Palazzo Nervegna l’evento promosso da Forza Italia. Ospiti Beppe Signori e Luca Palamara



BRINDISI – Si terrà il prossimo 18 marzo, alle ore 18.00, presso Palazzo Nervegna a Brindisi, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì alla riforma costituzionale per la separazione delle carriere”, promosso nell’ambito della campagna referendaria di Forza Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo.



All’appuntamento interverranno l’on. Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia, il sen. Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, l’on. Davide Bellomo, la segretaria provinciale di Forza Italia Laura De Mola, l’avv. Renzo De Leonardis e il sindaco di Brindisi Pino Marchionna.



Nel corso dell’iniziativa sono inoltre previste le testimonianze dell’ex sindaco di Trani Giuseppe Di Marzio e dell’ex calciatore Beppe Signori, mentre è in programma un collegamento con Luca Palamara, ex magistrato. A moderare l’incontro sarà l’avv. Ernestina Sicilia.



L’incontro rappresenta un momento di approfondimento e confronto pubblico su uno dei temi centrali del dibattito sulla riforma, con l’obiettivo di illustrare i contenuti e le ragioni del Sì al referendum.