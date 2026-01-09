Referendum – Ecco come ci si iscrive al Comitato “Giusto dire NO”

Il coordinamento territoriale di Brindisi ritiene opportuno ricordare le modalità di iscrizione al Comitato “Giusto dire No”, che sostiene le ragioni del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Per iscriversi al Comitato, è necessario connettersi al sito www.iscriviti.giustodireno.it; cliccare sul link “iscriviti” e compilare il form che compare, inserendovi tutti i dati richiesti.

Se oltre all’iscrizione si intende aderire come soci, sarà necessario versare la somma di 20 euro, secondo le modalità che compaiono immediatamente dopo l’effettuazione dell’iscrizione.

Si tratta di un contributo esclusivamente finalizzato a sostenere le spese della campagna referendaria che, per ovvie ragioni di correttezza ed imparzialità, deve necessariamente fare riferimento a forme di autofinanziamento.

Il Coordinamento territoriale è impegnato in questi giorni ad organizzare eventi informativi presso i comuni della provincia, per dialogare con i cittadini, le istituzioni, le associazioni, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali e datoriali sulle criticità della riforma, rappresentando le ragioni del No. Per richiedere gli incontri con i referenti del Comitato, è sufficiente inviare una mail alla portavoce del Coordinamento, dottoressa Marina Poci, al seguente indirizzo: avvmarinapoci@gmail.com.

Il responsabile del coordinamento di Brindisi

Dott. Simone Orazio