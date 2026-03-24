Referendum Giustizia: Forza Italia San Pietro Vernotico risponde presente, nel segno delle battaglie storiche di Silvio Berlusconi.



Prendiamo atto con rispetto della volontà espressa dai cittadini: il responso delle urne consegna una preferenza per il No, lasciando di fatto lo stato della giustizia invariato. Come democratici, accettiamo l’esito del voto, pur rimanendo convinti che il Paese abbia perso un’occasione preziosa per una riforma profonda e necessaria.



Per noi di Forza Italia, questo impegno referendario non è stato un semplice appuntamento elettorale, ma la prosecuzione naturale di una battaglia storica del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Portare avanti le ragioni del Sì ha significato dare voce a un’idea di giustizia più equa, moderna e garantista, valori che da sempre rappresentano il DNA del nostro movimento politico. Come elettori e militanti, abbiamo onorato questo impegno con orgoglio e coerenza, fedeli a una visione che il nostro Presidente ha sempre difeso.



In questo scenario, emerge un dato che ci gratifica: Il divario tra il Sì e il No nel nostro comune è risultato tra i più sottili, segnando una distanza minima rispetto al dato Provinciale e Nazionale.



Nonostante la soddisfazione per il lavoro svolto dal nostro partito, resta il rammarico per ciò che si sarebbe potuto ottenere con una maggiore coesione.

Purtroppo, la mancanza di un fronte comune e il disimpegno di chi avrebbe dovuto fare la propria parte hanno pesato. Anche se un successo locale non avrebbe ribaltato il dato nazionale, avrebbe certamente dato un segnale di compattezza politica di cui il territorio ha estremo bisogno.



Forza Italia San Pietro Vernotico continuerà a lavorare per i valori del garantismo. Ringraziamo i cittadini che hanno scelto di sostenerci: da qui ripartiamo, consapevoli della nostra forza, della nostra coerenza e del fatto che la nostra battaglia per una giustizia giusta non si ferma qui.

Forza Italia – Coordinamento Cittadino San Pietro Vernotico

Segretario Matteo Benatti

Cons. comunale Michele Lariccia