Referendum Giustizia. Gazebo del comitato per il “SI” in piazza Vittoria

Mattinata di volantinaggio e di incontri con i cittadini per il

comitato del SÌ al referendum sulla riforma della Giustizia. Gazebo in piazza Vittoria con Forza Italia e altri esponenti del Comitato. Tra gli argomenti trattati la composizione del CSM, la separazione delle carriere e il sorteggio dei magistrati. Si voterà’ il 22 e il 23 marzo. Vincerà’ chi tra sì e no avrà’ avuto un voto in più, senza il quorum della partecipazione degli elettori.