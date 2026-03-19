Referendum – I Moderati voteranno “SI”

Si è riunita la direzione provinciale e cittadina della Casa dei Moderati per discutere dell’imminente referendum.

Dopo lunghe discussioni ed approfonditi dibattiti, e a seguito del confronto tra le diverse posizioni, si è deciso di assumere una linea chiara e precisa: votare sì al referendum.

Siamo consapevoli che questa non è una battaglia politica, ma una battaglia di civiltà: una battaglia che mira a rinnovare la magistratura e a garantire pari opportunità di carriera anche a chi non è coinvolto nei meccanismi più esposti del sistema giudiziario, a sostenere la separazione delle carriere e a rafforzare il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per questo motivo, la Casa dei Moderati lancia un appello a tutti gli iscritti e simpatizzanti a partecipare al voto e a sostenere il sì al referendum, nel rispetto della magistratura e dei cittadini.

SEGRETERIA PROVINCIALE CASA DEI MODERATI

Segretario Provinciale

Claudio NICCOLI

SEGRETERIA CITTADINA CASA DEI MODERATI

Segretario Cittadino

Valentino MELE