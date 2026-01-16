Referendum – Il M5S aderisce al Comitato provinciale “Società civile per il NO”

Il Movimento 5 Stelle aderisce convintamente al Comitato provinciale “Società civile per il No al referendum”, condividendone pienamente le finalità e le ragioni a difesa dei principi costituzionali e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

In un momento così delicato per la democrazia del nostro Paese, riteniamo fondamentale costruire anche nella provincia di Brindisi un fronte ampio, plurale e partecipato della società civile, capace di informare correttamente i cittadini e contrastare una riforma che rischia di indebolire le garanzie previste dalla Costituzione.

Il Movimento 5 Stelle sarà parte attiva del Comitato, contribuendo alle iniziative di informazione, confronto e mobilitazione sul territorio, con l’obiettivo di promuovere un voto consapevole e responsabile per il No al referendum.

Movimento 5 Stelle Gruppo Territoriale di Brindisi