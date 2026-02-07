Referendum. Oggi convegno per il “NO”

Sì infittiscono gli incontri per chiarire le tematiche che riguardano il referendum sulla Giustizia, in riferimento soprattutto alla separazione delle funzioni tra magistrati e giudici. Questo pomeriggio, presso la Biblioteca del Vicolo (ex Convento Santa Chiara) c’è’ stato un incontro per esprimere le ragioni del NO alla riforma costituzionale proposta dal Governo ed approvata dal Parlamento, ma non la maggioranza prevista dalla normativa. Per cui si rende necessario interpellare la cittadinanza. All’evento di questa sera sono intervenuti i magistrato Giuseppe De Nozza e il GIP Barbara Nestore. Ha moderato l’avv. Giuseppe Giordano del comitato provinciale della società’ civile per il NO. De Nozza ha spiegato che questa riforma e’ inutile se si pensa alla separazione delle carriere. Ha spiegato con i numeri che nella metà dei processi penali il giudice da’ un giudizio di assoluzione all’imputato, a conferma che c’è’ gia’ la terzieta’ del giudice. E lo ha detto anche la giudice Nestore che nella sua attività non si e’ mai sentita asservita ai magistrati. Durante il convegno e’ stato ribadito in più occasioni che la riforma non mira a risolvere il problema della giustizia.