Referendum sulla giustizia, domani mobilitazione della Cgil Brindisi

Di Cesare: «Difendere l’autonomia della magistratura significa

difendere la democrazia». Presidio e volantinaggio in Piazza

della Vittoria e incontro pubblico alle 17.30 all’Hotel Orientale

In vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia

del 22 e 23 marzo, cresce in tutto il Paese la mobilitazione per

informare cittadine e cittadini sui contenuti della riforma e sulle

possibili conseguenze per l’assetto democratico e istituzionale del

Paese.

Secondo le ragioni espresse dal fronte del No, la riforma promossa

dal governo rappresenta una modifica costituzionale che rischia di

incidere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e di indebolire il

principio di autonomia e indipendenza della magistratura, uno dei

pilastri della Costituzione. Per questo l’obiettivo della

mobilitazione è favorire un voto informato e consapevole,

rafforzando la partecipazione democratica e il confronto pubblico

sui contenuti della riforma.

Anche la Cgil di Brindisi partecipa alla giornata nazionale di

mobilitazione promuovendo sabato 7 marzo una doppia iniziativa

sul territorio.

La giornata inizierà alle ore 16.30 in Piazza della Vittoria, con un

presidio e attività di volantinaggio per informare la cittadinanza

sulle ragioni del No e promuovere il confronto diretto con i cittadini

in vista del voto referendario.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30 presso l’Hotel Orientale di

Brindisi, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del No

alla riforma della giustizia”.

Introdurranno:

Rosa Maffei, Società civile per il No

Marco Della Rosa, Avvocati per il No

Modera:

Madia D’Onghia, Università di Foggia

Interverranno:

Francesco Boccia, Senatore della Repubblica

Giovanna Manca, Magistrata

Fernando Gallone, Magistrato Corte dei Conti

Giuseppe De Nozza, Magistrato

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto pubblico per

approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del No insieme a

rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e della

magistratura.

Il segretario generale della Cgil di Brindisi Massimo Di Cesare

conclude: «Il referendum sulla giustizia riguarda l’equilibrio

democratico del Paese e la difesa dei principi costituzionali. Per

questo abbiamo scelto di promuovere una giornata di mobilitazione

e informazione rivolta a tutta la cittadinanza. Difendere

l’autonomia della magistratura e l’equilibrio tra i poteri dello Stato

significa difendere la qualità della nostra democrazia e il diritto

delle persone a vivere in uno Stato fondato sulla Costituzione».