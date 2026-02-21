Facebook Instagram
Referendum – Oggi a Mesagne iniziativa per il “No”

Il COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA invita le cittadine e i cittadini di Mesagne, oggi, sabato 21 febbraio 2026 ore 18, presso l’auditorium del Castello per ascoltare le ragioni del NO spiegate e analizzate dai Magistrati dott.ri Pierpaolo Montinaro e Simone Orazio.

Il confronto tra i due Magistrati permetterà anche agli indecisi di scegliere un voto giusto e consapevole per difendere l’autonomia della magistratura, la democrazia e la Costituzione.

È un’iniziativa di

– COMITATO GIUSTO DIRE NO

– COMITATO DELLA SOCIETÀ CIVILE PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE- MESAGNE 

