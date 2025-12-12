“Regalo sospeso” – Centrato l’obiettivo grazie all’Unitre di San Vito

Ben 54 speciali cofanetti regalo creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia, oggetto dell’iniziativa UNICEF “Regalo sospeso”, saranno consegnati ad altrettanti bambini ospiti di alcune case-famiglia e strutture della nostra provincia. Questo grazie alla raccolta fondi effettuata giovedì 11 dicembre a San Vito dei Normanni, in occasione della serata solidale promossa dalla Università delle Tre Età cittadina a favore del Comitato provinciale UNICEF di Brindisi dal titolo “Per un sorriso in più”.La serata, aperta dai saluti dalla presidente dell’Unitre, Carmela Di Gregorio, ha visto gli interventi di Raffaele Romano, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Brindisi e di Maria Errico e Ernesto Marinò, che prima di lui hanno ricoperto tale ruolo, ed è stata animata dal Coro Unitre-San Pietro Nolasco diretto da Diego Colamarino.Il “Regalo Sospeso” – afferma Romano – è un’iniziativa pensata dai giovani di UNICEF che si realizza da cinque anni a questa parte in Italia grazie al sostegno di un partner particolarmente attento e sensibile quale è Clementoni. Ed è – come ama ripetere il nostro presidente nazionale Nicola Graziano – un moltiplicatore ideale di felicità, perché chi sostiene il “Regalo sospeso” compie un’azione di solidarietà che rende felice i bambini che ricevono il regalo e i bambini che beneficeranno degli aiuti UNICEF.Il nostro Comitato provinciale – aggiunge Romano – si è posto per la prima volta quest’anno l’obiettivo della sua realizzazione e in una sola serata, grazie ai fondi raccolti nel corso dell’incontro con l’Unitre di San Vito dei Normanni, lo ha centrato. Nei prossimi giorni, i nostri volontari Younicef, che erano rappresentati in sala giovedì da Francesco Ruggiero, consegneranno, accompagnati dai rappresentanti dell’Unitre, le scatole Clementoni ai bambini presenti nelle strutture che sono state individuate a Ostuni e San Vito dei Normanni”.