Regata Brindisi-Corfu – Controvento: fase finale sul Lungomare

Nell’ambito del programma di iniziative previste per la 39^ edizione della regata Brindisi-Corfù, presso gli stands del Lungomare Regina Margherita, si è’ tenuto nel pomeriggio l’evento conclusivo del progetto “Controvento: la forza della vela” di ERIDANO Cooperativa Sociale.

L’iniziativa, in collaborazione con Capitaneeua di Porto, è sostenuta da Intesa Sanpaolo grazie alla piattaforma Forfunding del progetto Formula e realizzata con la collaborazione di Fondazione Cesvi, ha consentito ad Eridano Cooperativa Sociale di far sperimentare la vela a 85 ragazzi con disabilità grazie all’acquisto di due imbarcazioni appositamente studiate per la vela accessibile. Ma anche una formazione specifica per istruttori ed educatori al fine di consentire agli uni e agli altri di acquisire le competenze necessarie per garantire alle persone con disabilità non solo la possibilità di fruire delle barche ma anche di un adeguato percorso formativo per vivere la vela da protagonisti e, quando possibile, in totale autonomia.

L’evento e’ stata l’occasione per raccontare tutto l’entusiasmo ed il coinvolgimento con cui i ragazzi, gli operatori, gli istruttori e quanti altri hanno voluto condividere con loro le giornate formative, hanno vissuto questa straordinaria esperienza di benessere generale e libertà. Ma è’ stata anche l’occasione per toccare con mano come un mondo a misura di tutti sia possibile. Sono intervenuti il presidente del circolo della Vela, Nino Caso, il sindaco Giuseppe Marchionna, il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi Amitrano, il responsabile di Eridano, Francesco Parisi, e gli esponenti di Intesa San Paolo.