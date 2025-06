Regata Brindisi-Corfu – Il progetto “Foresta blu” per la Posidonia. I risultati a Brindisi

Si conclude la campagna per il ripristino, monitoraggio e la protezione delle praterie di posidonia oceanica. Presso il Villaggio della 39ª Regata Internazionale Brindisi-Corfù c’è’ stato un convegno per la comunicazione dei risultati. Sono cinque le praterie monitorate, tre delle quali in Adriatico nelle acque pugliesi di fronte a Monopoli, Torre Guaceto e Savelletri, un monitoraggio riattivato dopo anni di stop, 300 metri quadri di Posidonia riforestati tra Bergeggi (teatro della prima piantumazione di un anno fa) e l’isola d’Elba nel mare Tirreno e un campo boe in via di allestimento. Sono questi i risultati concreti di “Foresta Blu” la campagna di Coop”Alleanza” per la tutela dei mari che giunge a compimento nell’estate 2025.

Molteplici i partner della campagna, oltre le istituzioni locali e l’equipaggio di Anywave, la barca a vela sostenibile di cui Coop è partner, che parteciperà alla regata Brindisi-Corfù.

A raccontare l’iniziativa assieme all’equipaggio di Anywave sono stati invitati 3.0Anna Veronica De Vito Presidente di Zona Soci Brindisi-Lecce Coop Alleanza 3.0, Giovanni Chimienti, ricercatore in Ecologia presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Lajal Andreoletti, Responsabile progetti ambientali di LifeGate. E’ intervenuto il presidente del Circolo della Vela Nino Caso.