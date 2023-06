Con qualche goccia di pioggia e nessun raggio di sole ha preso il via con puntualità la regata Brindisi-Corfu. Alle 10.35 le prime imbarcazioni hanno lasciato il molo del lungomare Regina Margherita per dirigersi verso la diga di punta Riso per lo starter definitivo. Tanta allegria a bordo barche, con la consapevolezza di divertirsi in completa serenità. L’arrivo a Kassiopi in nottata. Martedì la premiazione.