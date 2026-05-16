Regata Brindisi-Corfù. Presentata la 40esima edizione

Presentata in mattinata presso il Salone di Rappresentanza dell’Autorita’ di Sistema Portuale di Brindisi la 40esima edizione della regata velica Brindisi -Corfù’ in partenza il 7 giugno. 104 miglia di passione e storia. E’ la quarta manifestazione di questo tipo più antica d’Italia. Previsti tanti eventi collaterali sul lungomare Regina Margherita. Gia’ iscritti 60 equipaggi. Si prevede di arrivare a toccare quota 100. Ma come ha detto il presidente del circolo della Vela, Nino Caso, non e’ importante in questa edizione fare il record delle iscrizioni perche’ la soddisfazione e’ un’altra: è aumentata infatti la qualità degli equipaggi. Presenti questa mattina il sindaco Giuseppe Marchionna, il prefetto Guido Aprea, autorità’ civili e militari, l’ing. Francesco Di Leverano, neo segretario generale dell’Autorita’ portuale brindisina. Ha coordinato il collega Antonio Celeste.