REGATA BRINDISI-CORFU: TEMPI-RECORD PER LE PRIME IMBARCAZIONI GIUNTE AL TRAGUARDO. LA SPUNTA “ANYWAVE” SU “IDRUSA

”Sono bastate poche ore per conoscere l’esito della 37ma edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu. Grazie ad un vento abbastanza sostenuto da nord, nord/ovest, infatti, la prima imbarcazione – “Anywave Safilens” dello skipper Alberto Leghissa ha tagliato il traguardo alle 21.44.21 (ora greca) e quindi dopo meno di nove ore dalla partenza. Per gran parte delle 104 miglia, però, ha dovuto faticare non poco per tenere a distanza “Idrusa” dei fratelli Montefusco, giunta seconda a Kassiopi alle 21.55.48.Terzo posto per White Wales (Compagnia della Vela Roma) giunta alle 00.10.44. Quarta Buena Vista (Cus Bari) giunta alle 00.29.13 e quinta Verve Camer (Circolo della Vela Gallipoli) giunta alle 00.39.36.Ovviamente si tratta delle prime classificate in tempo reale, mentre per la classifica in tempo compensato bisognerà attendere l’arrivo di tutte le imbarcazioni.