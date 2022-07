REGATA BRINDISI-VALONA: “BUENA VISTA” PRIMA IN TEMPO REALE

Regata velica Brindisi-Valona: «Buena Vista» (Cus Bari) prima in tempo reale

L’undicesima regata Brindisi-Valona ha già assegnato un primo riconoscimento, ossia il Trofeo dell’Accoglienza, per il primo posto in tempo reale di «Buena Vista», l’imbarcazione di Luigi Pannarale (Cus Bari). L’arrivo di tutte le barche (17 sulla linea di partenza) consentirà di stilare la graduatoria in tempo compensato per l’assegnazione del Trofeo «Mirko Gallone». La cerimonia di premiazione e la festa di chiusura dell’evento si svolgeranno domani sera (venerdì 8 luglio) nel Marina di Orikum alla presenza del Console generale italiano a Valona, Iva Palmieri, e del sindaco della città albanese Dritan Leli.