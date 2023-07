REGATA BRINDISI-VALONA – IL PRESIDENTE DELLA LEGA NAVALE INCONTRA IL SINDACO DI VALONA

Regata: il presidente LNI Brindisi Zarcone incontra il sindaco di Valona Ermal Dredha

In attesa di conoscere le classifiche ufficiali della XII edizione della regata velica Brindisi-Valona, sulla sponda albanese si susseguono le iniziative collaterali e gli incontri di carattere istituzionale. Nel giorno della partenza, il presidente della Lega Navale Italiana di Brindisi ha incontrato il nuovo sindaco di Valona, dottor Ermal Dredha, e gli ha consegnato il crest della sezione brindisina. Il primo cittadino ha espresso la propria soddisfazione per il successo dell’evento velico, delineando scenari di collaborazione per le prossime edizioni. Nella serata di sabato 8 luglio, nel Marina di Orikum, si terrà la cerimonia di premiazione con la festa conclusiva della regata che sarà però preceduta da una cerimonia alla quale parteciperanno il premier Albanese Edi Rama e il Governatore della Puglia Michele Emiliano.