Regata Brindisi-Valona. Un esempio di fratellanza tra popoli

La XIII edizione della regata velica “Brindisi-Valona” rappresenta ormai un appuntamento fisso per gli sport velici brindisini. Si partirà il 4 luglio dopo una serie di eventi collaterali utili per rimarcare l’importanza degli eventi del mare che la città sta vivendo con grande partecipazione e con risultati lusinghieri sul piano tecnico-organizzativo. La Brindisi-Valona è una delle manifestazioni che fanno parte di un palinsesto molto importante per la città e che riguarda soprattutto il mare.

La prima edizione della regata si tenne nel 2011, a venti anni dallo sbarco a Brindisi dei profughi albanesi. La prima classificata in tempo reale di questa edizione riceverà il «Trofeo dell’Accoglienza», la prima classificata in tempo compensato nella classifica Over-All si aggiudicherà il Trofeo «Mirko Gallone». La cerimonia della premiazione si terrà nel Marina di Orikum, partner della Lega Navale Italiana di Brindisi, con l’intervento delle autorità albanesi e italiane. “Sono molto soddisfatto dell’entusiasmo che si avverte intorno alla nostra regata – ha detto il presidente della Lega Navale, Salvatore Zarcone – simbolo di fratellanza tra i popoli che affacciano sullo stesso lembo di mare”. La partenza avverrà dal lungomare Regina Margherita.