REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI-CORFU – SONO GIA’ 70 LE IMBARCAZIONI ISCRITTE. INTANTO PROSEGUE IL CALENDARIO DI EVENTI COLLATERALI

Sono già settanta le imbarcazioni che hanno formalizzato l’iscrizione alla 36^ edizione della regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” che partirà domenica 12 giugno dal porto esterno di Brindisi. Alla segreteria di regata, però, continuano a giungere richieste e quindi è prevedibile un ulteriore aumento del numero delle iscrizioni.

Il che collocherebbe ancora una volta la “Brindisi-Corfu” tra le regate più importanti e più partecipate del Mediterraneo anche in un anno “difficile” come quello che stiamo vivendo per le conseguenze del post-pandemia.

Come è noto, l’edizione di quest’anno prevede una novità: le imbarcazioni partecipanti usciranno dal porto di Brindisi per raggiungere a nord lo specchio di mare antistante Apani/Torre Guaceto per poi puntare sull’ìsola greca di Corfu. Il tutto, ovviamente, se lo consentiranno le condizioni meteo.

Nel frattempo, è in corso di svolgimento il ricco programma di eventi realizzato dal Circolo della Vela in collaborazione con le Donne della Vela.

Per domani, mercoledì 8 giugno, il programma prevede alle ore 17.00, a cura di Apulia Multiadventure, una presentazione delle attività che inizieranno il prossimo 15 giugno a Brindisi: snorkelingm subacquea con bombole, subacquea con rebreather, kayak, sup, banana boat, passeggiate in barca e tante altre attività acquatiche. Sono previste anche delle esibizioni.

Alle ore 18.00, invece, Marina Suma presenterà il libro “Il profumo perfetto” con l’autrice Letizia Longo. Si tratta di una sorta di taccuino con cui Letizia invita i lettori e prendersi cura di se stessi attraverso l’olfatto.

Alle ore 19.30 Chiara Caiulo, infine, farà “quattro chiacchiere” con Luigi D’Elia, artista brindisino (autore, attore, scenografo) molto noto ben oltre i confini cittadini.