Regionali 2025 – Che sia un voto libero per tutti…

In questa brevissima campagna elettorale abbiamo evitato accuratamente di condizionare i nostri tantissimi lettori, anche solo con un commento su una vicenda di interesse territoriale. Lo abbiamo fatto perché crediamo fermamente nella libertà di voto e vogliamo offrire un contributo anche in tal senso a chi ci segue.

Ma oggi un invito vogliamo farlo: andiamo tutti a votare perché solo in questo modo si può scegliere chi dovrà rappresentare le nostre aspettative. E ricordiamoci che nell’urna siamo da soli, senza condizionamenti e pienamente liberi di pensare e decidere autonomamente. Una libertà che anche oggi e domani chiediamo che venga tutelata e garantita dalle forze dell’ordine, fuori e dentro i seggi. Buon voto a tutti, per la nostra Brindisi…

