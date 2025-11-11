Regionali 2025 – Decaro a Brindisi per la presentazione della lista “Decaro Presidente”





Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, sarà a Brindisi giovedì 13 novembre alle ore 16 nella sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna per incontrare cittadini, sostenitori e candidati della lista “Decaro Presidente” della provincia di Brindisi.



L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto sul futuro della Puglia, a pochi giorni dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, e offrirà l’occasione per approfondire temi, proposte e priorità programmatiche del progetto politico che accompagna la candidatura di Decaro.



Nel corso dell’incontro saranno presentati i candidati brindisini della lista che hanno scelto di mettersi in gioco per rafforzare la voce di questo territorio all’interno di una visione regionale più ampia, capace di tenere insieme sviluppo, diritti e qualità della vita.



Brindisi accoglie così una tappa significativa del percorso di Antonio Decaro, che in queste settimane sta attraversando tutta la regione per illustrare la sua idea di Puglia: una terra che cresce se sa unire competenze, energie e comunità.



L’incontro è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.