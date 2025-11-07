Regionali 2025 – Presentata la lista del Partito Democratico

Si è svolta stamattina a Brindisi, nei locali dell’Ostello della Gioventù, la conferenza stampa per la presentazione della lista del Partito Democratico della provincia di Brindisi, per il rinnovo del Consiglio regionale. E’ intervenuto il segretario provinciale Francesco Rogoli, il quale ha ribadito l’impegno del PD di Brindisi a sostenere con tutte le proprie forze il candidato Presidente Antonio Decaro, con il chiaro intento di proseguire il cammino del centro sinistra alla guida della Puglia.
Dopo Rogoli sono intervenuti i candidati al Consiglio regionale Maurizio Bruno, Fabio Giorgino, Isabella Lettori, Toni Matarrelli e Antonella Vincenti.