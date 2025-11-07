Regionali 2025 – Presentata la lista di Fratelli d’Italia

E’ stata presentata stamani, a Brindisi, la lista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali. Oltre ai candidati Luigi Caroli, Massimiliano Oggiano, Antonio Scianaro ed Elena Marrazzi (era assente solo Chiara Saracino) erano presenti il commissario della federazione provinciale, sen. Costanzo Della Porta e la senatrice Maria Nocco. E’ stata l’occasione per ribadire il ruolo che Fratelli d’Italia intende svolgere nella coalizione di centro destra che sostiene la candidatura a Presidente di Luigi Lobuono.