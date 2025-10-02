Regionali – Cannalire scrive a Elly Schlein a sostegno del deliberato dal PD provinciale

Alla Segretaria Nazionale

On. Elly Schlein

Brindisi 2 ottobre 2025

Cara Segretaria,

ti scrivo in qualità di segretario cittadino di Brindisi e componente della Direzione Provinciale di

Brindisi che lo scorso 29 settembre si è riunita e ha approvato all’unanimità la relazione conclusiva

sulle candidature alle prossime elezioni. È stato un momento di confronto intenso, forte e leale che

ha portato però a una scelta chiara e condivisa. Abbiamo deciso di aprire il Partito Democratico a

figure istituzionali radicate e riconosciute e di indicare come candidato l’attuale Presidente della

Provincia di Brindisi Toni Matarrelli con il quale il PD collabora da qualche anno e che ha portato

risultati lusinghieri e incisivi nel quadro politico provinciale al centrosinistra.

Non è stata una decisione improvvisata ma il frutto di una riflessione profonda e della convinzione

che il PD debba saper parlare ai territori e rappresentarli con persone che li conoscono davvero. La

nostra proposta di lista è solida e competitiva perché accanto a Matarrelli abbiamo indicato

Maurizio Bruno (uscente), Fabio Giorgino, Antonella Vincenti e Isabella Lettori. È una squadra che

dà forza e credibilità al Partito e che raccoglie il consenso di chi chiede stabilità e prospettiva.

Nel corso del dibattito solo il circolo di Fasano ha richiamato il nome di Fabiano Amati ma la

direzione ha ricordato con chiarezza che la sua candidatura non è consentita dallo statuto e dal

regolamento. La decisione è stata quindi netta e senza zone d’ombra.

Quello che ci preoccupa oggi è la possibilità che qualcuno voglia mettere in discussione la volontà

espressa liberamente dalla Direzione. Questo rischierebbe di aprire scenari pericolosi e di arrecare

un danno pesante al Partito proprio mentre servono unità e autorevolezza.

Non possiamo dimenticare che Brindisi ha già pagato un prezzo alto in passato. Alle comunali del

2023 il nostro circolo ha accettato un sacrificio per favorire il Movimento 5 Stelle con l’obiettivo di

garantire equilibri politici regionali che però non ha portato risultati né a Bari né a Taranto e

neanche a Brindisi, in cui però il PD si è attestato primo partito in assoluto.

Chiedere oggi un nuovo sacrificio sarebbe ingiusto, insostenibile oltreché incomprensibile a tutti.

Sappiamo che certe ricostruzioni giornalistiche spesso sono forzature ma resta il timore che

qualcuno tenti di penalizzare questo territorio ancora una volta per calcoli finalizzati ad interessi

personali avendo legato il proprio destino politico ai risultati elettorali nei collegi della Bat e di

Brindisi. Non possiamo permetterlo perché significherebbe indebolire l’intero progetto politico del

Partito Democratico in Puglia.

Ti chiediamo allora con il rispetto e la fiducia che nutriamo nella tua guida di riconoscere e

sostenere la scelta della Direzione Provinciale di Brindisi. Non chiediamo privilegi ma solo che la

volontà politica del territorio sia rispettata e valorizzata per quello che è realmente tramite un

contributo forte e sincero alla crescita del Partito.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a lavorare insieme a te con entusiasmo e determinazione.

Speriamo che il nostro impegno e il nostro senso di responsabilità siano ascoltati e riconosciuti.

Con stima e con fiducia,

Francesco Cannalire