Regionali – Caroli (Fdi) si ricandida e si sospende da coordinatore



“Ieri, 1° ottobre, nel comunicare sui social la mia ricandidatura nella lista di Fratelli d’Italia Brindisi, ho provveduto anche a sospendermi dalla carica di coordinatore provinciale del partito, come da intese intercorse con l’organizzazione nazionale di FdI, e contemporaneamente a provvedere alla nomina di due vice (Cesare Mevoli e Tony Barella) che, in questa fase di campagna elettorale, reggeranno la segreteria brindisina del partito e, in seguito, continueranno ad affiancarmi nella gestione del partito



“Chi mi conosce, sa quanto io sia onesto intellettualmente, una qualità che mi contraddistingue in ogni azione non solo politica, ma professionale e umana. Non avrei mai approfittato del mio ruolo (ricoperto in seguito a un’elezione) per agevolare una mia corsa alla riconferma al Consiglio regionale, che, invece, è maturata nella convinzione di continuare un percorso politico che mi ha visto in prima linea in tante battaglie a favore del mio territorio, in modo particolare quelle sanitarie e occupazionali.



“Portare in Consiglio la voce e i bisogni di tutta la provincia brindisina è per me un onere e un onore, un impegno che conto di portare anche nella prossima legislatura.”



2 ottobre 2025