Regionali – D’Attis (Fi): “Avanti senza personalismi. Fiducia nei leader”





Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“Un segretario regionale è il primo dei militanti, è il primo che ci mette il cuore. Ancor più uno che, come me, fa politica da sempre, che è nato nel movimento giovanile e oggi allena la squadra del suo partito nella sua Regione. Da segretario regionale, ho subito dato la disponibilità a scendere in campo con senso di responsabilità e spirito di militanza perché era ciò che andava fatto: per la propria comunità politica bisogna essere disposti a fare qualsiasi “salto” con coraggio e passione. Nella certezza che “sono già perse solo le battaglie che non si fanno”. In quest’ottica, anche l’opzione civica è la chiave per avviare subito la campagna elettorale. Perciò, lavoriamo. Perché è questo che fa un militante: lavora per il suo partito, per la sua coalizione, per la sua terra, senza personalismi, pensando alla squadra e ai valori che la uniscono. I leader nazionali, a cominciare dal mio segretario nazionale Antonio Tajani, hanno tutti gli elementi per decidere in serenità e sarà sicuramente la scelta migliore e noi siamo pronti a sostenere un candidato civico”.