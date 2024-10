Regionali – D’Attis (FI) – “Dopo l’unità il centro destra passi alla fase due: cosa proponiamo ai pugliesi?”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Durante la manifestazione di ieri del centrodestra, ho invitato tutti gli amici della coalizione a passare alla “fase due” dopo la prova di unità: dobbiamo dire ai pugliesi che idea abbiamo sui fascicoli più importanti della nostra Regione. Dobbiamo dire che visione abbiamo sulle politiche industriali e in che modo vorremmo affrontare i maggiori dossier che ci sono in Puglia. Dobbiamo dire che gestione sanitaria vorremmo avviare dopo anni di smantellamento del servizio sulla pelle dei cittadini e degli operatori. Dobbiamo raccontare la nostra posizione in tema di rifiuti, toccando con coraggio anche profili “sensibili” per l’opinione pubblica: ad esempio, i termovalorizzatori. Dobbiamo parlare di energia, di pianificazione del territorio e dimostrare la bontà, lo studio e la competenza sottesa alla nostra idea di governo della Regione. È il binario su cui Forza Italia viaggerà nei prossimi mesi perché dopo le “pacche sulla spalla” serve convincere i cittadini che votare per noi sia utile per il futuro della Puglia. Il nostro partito sarà protagonista anche su questo fronte”.