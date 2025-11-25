Regionali – Ecco i più votati rispetto al numero di votanti. Matarrelli è il primo

C’è un altro elemento statistico degno di nota. Riguarda la percentuale ottenuta dai candidati consiglieri più votati in Puglia. Sulla base di questa classifica emerge che la percentuale più alta l’ha ottenuta Toni Matarrelli. Ecco la classifica:
- Toni Matarrelli (Brindisi)) 24.499 voti su 144.755 – 16,92%
- Raffaele Piemontese (Foggia) 30.273 voti su 205.868 – 14,70%
- Stefano Minerva (Lecce) 31.917 voti su 322.639 – 9,89%
- Francesco Paolicelli (Bari) 33.117 voti su 468.398 – 7,07%
- Donato Pentassuglia (Taranto) 13.245 voti su 196.485 – 6,74%
- Debora Ciliento (Bat) 8.417 voti su 137.282 – 6,13%