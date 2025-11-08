Regionali. Il candidato presidente Decaro a Brindisi con Elly Schlein

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein a Brindisi per le ultime due settimane di campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e per l’elezione del nuovo presidente. Incontro questo pomeriggio presso lo 0831 del candidato presidente del centro sinistra, Antonio Decaro, con gli esponenti di tutto il centro sinistra, alla presenta della segretaria Schlein. Entusiasmo e la convinzione è di poter guidare ancora la Regione Puglia. Decaro ha esposto il suo programma partendo dai costi energetici e dalla qualità ambientale. Spazio anche ai problemi sanitari affrontati in questi anni dalla sua parte politica per provare a trovare il giusto percorso per rendere più facile le cure ai pugliesi. Presenti tutti i candidati di PD, Mov5Stelle, AVS e delle liste civiche.















