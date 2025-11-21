Regionali. Il tema della sanità punto centrale della campagna elettorale

Il tema principale della campagna elettorale per l’elezione del nuovo presidente della Regione Puglia e del nuovo consiglio regionale e’ stato tutto ciò che ruota intorno alla sanità. Tutti, da destra a sinistra, vorrebbero una sanità’ uguale per ogni cittadino e soprattutto funzionale ad ogni tipo di richiesta dell’utenza, a partire dall’abbattimento dei tempi delle liste d’attesa. Ma non solo. I medici reclamano più’ tutele, anche economiche, e soprattutto nuove assunzioni. Di questo si e’ parlato in un incontro del candidato presidente del centro destra, Luigi Lobuono, con l’Ordine dei Medici di Brindisi, che si è svolto nei giorni scorsi. Per precedenti impegni all’incontro non ha potuto essere presente il candidato del centro sinistra, Antonio Decaro.