Regionali – La campagna elettorale non decolla, tra veti incrociati, incertezze e colpi di scena…

Sicuri di avere un posto in lista? Al momento questa garanzia ce l’hanno davvero in pochi, anche in una realtà piccola come quella della provincia di Brindisi. Si, perché la logica indurrebbe a pensare che ogni forza politica dovrebbe dar vita alla lista più forte possibile, in maniera tale da far crescere il partito o la lista civica. E invece trionfa sempre di più la logica dei veti incrociati. Chi ha una minima certezza di farcela cerca di creare ostacoli ad altre candidature forti e la cosa incredibile è che dalle segreterie nazionali non si muove foglia per evitare che ciò accada.

Al momento, pertanto, chi ha la certezza di essere ai nastri di partenza è l’ex sindaco di Brindisi Riccardo Rossi nella lista di Avs che anche in provincia di Brindisi dovrebbe essere capitanata da Nichi Vendola. Nel Movimento 5 Stelle, invece, il capolista sarà l’ex candidato sindaco del centro sinistra Roberto Fusco, mentre nel Partito Democratico l’unica cosa certa, fino alle decisioni finali della segreteria regionale, è la riconferma in lista del consigliere regionale uscente Maurizio Bruno, mentre tutto il resto è ancora in discussione. Il problema, come è noto, è quello di comprendere se ci sarà posto per il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli o per l’assessore regionale uscente Fabiano Amati. Al fianco di uno dei due dovrebbero esserci il segretario del PD di Ostuni Giorgino, la vice presidente della Provincia Antonella Vincenti e l’ex assessore comunale di Brindisi Isabella Lettori.

Nella civica Decaro Presidente i nomi più gettonati al momento sono quelli di Carmelo Grassi e di Tommaso Gioia, mentre nella lista “Per”, nel caso in cui Amati non trovasse posto nel PD, ci sarebbe proprio lui insieme ai consiglieri regionali uscenti Mauro Vizzino e Alessandro Leoci, anche se uno dei due potrebbe rinunciare o traslocare nella lista dei riformisti dove si fa spazio la candidatura dell’ex vice sindaco di Ostuni Giuseppe Tanzarella.

Nel centro destra, invece, il consigliere regionale uscente Luigi Caroli sarà presente nella lista di Fratelli d’Italia insieme al fasanese Antonio Scianaro ed al brindisino Massimiliano Oggiano, anche se nel partito qualcuno afferma che la conferma ufficiale al momento è solo per Caroli.

Forza Italia ha deciso di aprire al civismo, così come sta facendo in molte parti d’Italia e quindi nella lista potrebbe esserci posto per l’ex candidato sindaco del Movimento Regione Salento Lino Luperti, insieme all’assessore all’ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci, al consigliere comunale di Fasano Mario Schena ed al consigliere comunale di Francavilla Alessio Curto.

Nella Lega spazio per l’ex senatore Vittorio Zizza e per l’ex deputato Pietro Iurlaro e per l’ex candidata sindaco di Ostuni Antonella Palmisano.

Insomma, tanta carne a cuocere, anche se per una vera e propria partenza della campagna elettorale si attendono le conferme definitive.