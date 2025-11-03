Regionali – La Casa dei Moderati voterà per un candidato di centro destra brindisino

Il Direttivo Cittadino della Casa dei Moderati si è riunito, alla presenza del Segretario Provinciale, per discutere della situazione politica al Comune di Brindisi e per affrontare la campagna elettorale delle imminenti consultazioni Regionali.

Dopo un ampia e approfondita discussione il sentimento comune è stato quello di voler individuare un candidato al consiglio regionale che oltre ad essere brindisino possa rappresentare le necessità ed i bisogni della nostra città.

Il Segretario Cittadino ha lasciato ampia libertà nel voto ma tutti i partecipanti hanno preferito convergere sulla scelta di un candidato, con Lobuono Presidente, che abbia provata esperienza nel campo amministrativo e altrettanto provata appartenenza, da sempre, a questa coalizione di Centro Destra.

Tale scelta non vuole essere l’espressione di un mero campalinismo ma una esigenza del nostro territorio mortificata per anni dai passati Governi di Centro Sinistra per mancanza di rappresentatività e tutela degli interessi dei nostri cittadini.

Il Segretario Provinciale prende atto.delle risultanze di questa discussione interna condividendo la necessità di esprimere una scelta coerente votando quindi una candidato espressione del Centrodestra con Lobuono alla presidenza della Regione.