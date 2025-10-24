Regionali – Luperti: “Da Forza Italia mi è stata offerta un’opportunità per rappresentare Brindisi e i brindisini”

Ecco cosa scrive Lino Luperti, candidato per Forza Italia al Consiglio regionale:

“Ho trascorso due anni durante i quali ho avuto la possibilità di rappresentare i bisogni dei miei concittadini. Un’avventura cominciata con la mia candidatura a Sindaco, lontano dagli schieramenti ufficiali e fedele solo ai bisogni della gente che da sempre sono fiero di rappresentare. Poi il ritorno di Brindisi con un ruolo da protagonista in Consiglio Provinciale dove sono stato eletto con un consenso che è andato ben oltre un singolo schieramento. Una esperienza che mi ha portato a rappresentare la città di Brindisi su tavoli importanti per il futuro della città come quelli ministeriali sul lavoro e sulla decarbonizzazione. Anche grazie a tutto il lavoro svolto “pancia a terra” per Brindisi adesso mi è stata offerta una opportunità da un partito nazionale e prestigioso come Forza Italia: candidarmi per le prossime elezioni regionali! Lo so, non sarà una passeggiata, ma Brindisi finalmente potrebbe tornare ad avere un proprio rappresentante in Consiglio regionale, senza delegare tutto a chi di noi non si è mai interessato in questi anni, privilegiando gli interessi dei propri paesi. Dipende da ciascuno di noi e io spero di avervi al mio fianco, come lo avete sempre fatto, in questa avventura entusiasmante”.