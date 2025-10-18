Regionali – Maurizio Bruno confermato nella lista del PD

Ecco cosa scrive il consigliere regionale uscente Maurizio Bruno nella sua pagina face:

Da questo momento è ufficiale: correrò per il Consiglio regionale della Puglia, con il Partito Democratico. Lo annuncio con l’emozione di chi sente ogni sfida come la prima, ma anche di chi sà di avere attorno tanta gente per bene che crede nella buona politica.In questi cinque anni ho dato e imparato tanto. Ho conosciuto persone straordinarie, amministratori e volontari che ogni giorno tengono in piedi questa regione con un impegno silenzioso.E oggi torno a chiedere fiducia per continuare quel lavoro.Perché ci sono battaglie che non si lasciano a metà, progetti che meritano di essere portati fino in fondo, idee che vogliono diventare realtà.E soprattutto, perché questa volta la Puglia ha davanti una sfida entusiasmante: possiamo eleggere Antonio Decaro Presidente.Un uomo che non ha bisogno di slogan, perché il suo lavoro, da sindaco, da amministratore, da persona, parla per lui.Un esempio di come si può guidare una comunità con rigore, empatia e visione.Io ci credo.Ci credo davvero.Perché una Puglia guidata da Antonio Decaro può essere una Puglia più giusta, più moderna, più solidale.E voglio esserci, con tutto me stesso, per aiutarlo a costruirla.Si riparte da qui. Con la passione di sempre. E con una certezza: insieme possiamo farcela, di nuovo.