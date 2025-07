Regionali – Niccoli (Moderati): un brindisino in corsa per la Presidenza sarebbe un orgoglio per la città

In questi giorni cruciali per il futuro politico della Regione Puglia, in cui si dibatte intensamente sulle candidature alla Presidenza per il Centrodestra e il Centrosinistra, la città di Brindisi si ritrova al centro del dibattito politico regionale e nazionale.

In tale contesto, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento e il mio sostegno all’On. Mauro Dattis, parlamentare del nostro territorio. Non si tratta di un gesto dettato dalla semplice amicizia personale, ma da una profonda stima per il lavoro svolto, per la coerenza e per la fedeltà a un’idea che lo ha sempre contraddistinto.

L’on. Dattis è il primo politico brindisino nella storia ad essere in corsa per la candidatura a Presidente della Regione Puglia. Un traguardo importante, che rappresenta un riconoscimento meritato alla sua competenza, al suo impegno e alla sua serietà istituzionale.

Questa candidatura deve essere percepita come un patrimonio dell’intera comunità brindisina, indipendentemente dalle appartenenze politiche. È un’opportunità che può garantire al nostro territorio una rappresentanza forte, credibile e capace di dialogare ai più alti livelli istituzionali, in grado di affermare le esigenze e le potenzialità di Brindisi anche nei confronti delle realtà baresi, leccesi, tarantine e foggiane.

Un brindisino, uno di noi, che potrà essere un punto di riferimento per lo sviluppo e la valorizzazione della nostra terra.

A Mauro rivolgo un incoraggiamento sincero: giocati fino in fondo questa importante carta. Comunque vada, per Brindisi sarà una vittoria. È già un segnale positivo, un riconoscimento tangibile che ci dice che siamo sulla strada giusta. Sono certo che i brindisini che amano la propria città sapranno apprezzare e sostenere questa sfida entusiasmante.

Niccoli Claudio

Segretario Provinciale

Casa dei Moderati