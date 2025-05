Regionali – Parte la corsa alle candidature. Questa volta il capoluogo vuole “contare”

Saranno quattro o cinque i consiglieri regionali eletti in provincia di Brindisi? La mancata soluzione riguardante l’eventuale taglio di consiglieri nel prossimo consiglio regionale tiene tutti con il fiato sospeso. In una provincia di piccole dimensioni, infatti, la differenza è sostanziale. Se non dovesse essere ripristinato il numero di cinquanta consiglieri, a Brindisi spetterebbero molto probabilmente tre seggi per la coalizione vincente e solo uno per le opposizioni cje potrebbero essere più di una se il Movimento 5 Stelle dovesse decidere di correre da solo e quindi senza una intesa con il centro sinistra.

Attualmente, vale la pena ricordarlo, quattro consiglieri regionali in carica sono del centro sinistra e uno del centro destra.

Quanto alle candidature, invece, c’è già movimento nei partiti. Fratelli d’Italia riproporrà certamente il consigliere uscente e coordinatore provinciale del partito Luigi Caroli e poi dovrebbe esserci l’ex vice sindaco di Brindisi Massimiliano Oggiano. Il Partito Democratico vede in lista l’uscente Maurizio Bruno, ma aspirano ad un posto al sole anche il PD del capoluogo (che questa volta vuole essere della partita in maniera forte e autorevole). E poi sono in pole position Antonella Vincenti di San Donaci, Domenico Tanzarella di Ostuni e Francesco Zaccaria di Fasano. Ovviamente non ci sarà spazio per tutti e quindi bisognerà giungere ad una sintesi. Un dato è certo: in lista non ci sarà posto per l’assessore regionale Fabiano Amati, nonostante la sua iscrizione al partito.

Il Movimento 5 Stelle potrebbe puntare sul suo uomo di punta Roberto Fusco, mentre la Lega continua a tenere le carte coperte, pur potendo contare sui consensi di Puglia Popolare. Per Forza Italia, invece, non è tramontata la possibilità di convincere la fasanese Laura De Mola, coordinatrice provinciale del partito, a scendere in campo. Al suo fianco un candidato autorevole del capoluogo che potrebbe essere pescato anche all’interno della squadra di assessori in carica al Comune. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, punterà con decisione sull’ex sindaco Riccardo Rossi. Queste le previsioni, ma non è escluso qualche clamoroso colpo di scena che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.