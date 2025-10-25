Regionali – Presentata la lista Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Brindisi

Inizia ufficialmente la campagna elettorale per le regionali anche per AVS – Alleanza Verdi Sinistra in Puglia e in provincia di Brindisi.

La nostra è una proposta politica per la costruzione di una Puglia che crei le condizioni per il lavoro giusto e sicuro, che rispetti e valorizzi l’ambiente, che garantisca una sanità pubblica universalistica ed efficiente, che tuteli i diritti di tutte e di tutti, che assuma come orizzonte il futuro delle giovani generazioni, che sia inclusiva, ecologista, sociale e solidale.

Una proposta politica chiara che ha il volto delle candidate e dei candidati che proponiamo all’elettorato della provincia di Brindisi.

Capolista:

– Nichi Vendola non ha bisogno di molte presentazioni, per lui parla il suo operato politico soprattutto nei dieci anni da Presidente della Regione Puglia. Protagonista di una delle pagine politiche più importanti, quella della Primavera Pugliese, oggi è Presidente nazionale di Sinistra Italiana.

A seguire, in ordine alfabetico, la lista è composta da:

– Chiara Marinelli, di Brindisi, 22 anni, la più giovane candidata della regione. Laureata in Politics, Philosophy and Economics, studentessa magistrale di Relazioni Internazionali, è un’attivista per la giustizia sociale e climatica dall’età di 14 anni. Ha organizzato le manifestazioni di Fridays For Future a Brindisi e adesso è attiva in Europa Verde, nella sua giovanile, Giovani Europeisti Verdi (GEV), e nella giovanile del Partito Verde Europeo, Federation of Young European Greens (FYEG), per la quale organizza eventi e formazioni politiche. Si occupa di temi quali il femminismo intersezionale, l’ambientalismo, il pacifismo, i diritti dei lavoratori e degli studenti e le politiche giovanili del movimento GEV (Giovani Europeisti Verdi);

– Caterina Marini, di Fasano, segreteria provinciale di Europa Verde Brindisi, Statistico, Ricercatore e docente universitario dell’Università degli Studi di Bari. Esperienza di studio e lavorativa all’estero presso l’Università di York nel Regno Unito che le hanno permesso di affiancarsi a studiosi di levatura internazionale nel campo degli studi economici e finanziari, e un contratto di insegnamento in materie statistico-matematiche presso la stessa Università britannica. Da sempre attiva sul territorio nella partecipazione a iniziative in difesa dell’ambiente e del benessere collettivo. Particolarmente attenta alle problematiche relative a disuguaglianze sociali e migrazioni;

– Rosa Parisi, di San Michele Salentino, docente di Antropologia presso l’Università del Salento, di Sinistra Italiana. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Perugia con dottorato di ricerca in Etnoantropologia, è da sempre impegnata in politica e ha partecipato alle lotte contro il caporalato. Componente del direttivo dell’associazione nazionale di Antropologia culturale, partecipa alle attività dell’associazione “Human first” ed è impegnata nella promozione della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, wealfare, giustizia sociale e diritti riproduttivi.

– Riccardo Rossi, di Brindisi, ingegnere elettronico, ricercatore ENEA, già Sindaco di Brindisi e Presidente della Provincia di Brindisi. Attualmente consigliere comunale a Brindisi per Brindisi Bene Comune – Alleanza Verdi Sinistra, è commissario regionale di Europa Verde Puglia. Da sempre si è contraddistinto per l’attenzione alle problematiche civiche e ambientaliste.

La storia dei candidati, il loro vissuto, la loro passione e competenza sono la migliore espressione di una lista che si mette a disposizione con il suo grande spessore politico, culturale e umano.

Maria Filomena Magli – Segretaria provinciale Sinistra Italiana Brindisi

Domenico Turrisi – Coportavoce provinciale Europa Verde Brindisi

