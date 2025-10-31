Regionali – Una nota di “Per la Puglia – Decaro Presidente”

Il coordinamento regionale della lista “Per la Puglia – Decaro Presidente” comunica che, in riferimento all’articolo pubblicato da “Brindisitime”, la lista si strutturerà con i coordinamenti provinciali e cittadini solo all’indomani del voto del 23 e 24 novembre 2025.

Pertanto, nel frattempo, il consigliere comunale di Brindisi Roberto Quarta ha formalizzato il suo sostegno a “Per la Puglia – Decaro Presidente” che si concretizzerà con il sostegno ufficiale alla lista durante la campagna elettorale.