Regionali – Via libera del PD a Toni Matarrelli. Mercoledì la conferenza stampa

Il Partito Democratico pugliese ha ufficializzato il via libera alla presenza di Toni Matarrelli nella lista della provincia di Brindisi. Niente da fare, invece, per Fabiano Amati. Ecco cosa scrive Matarrelli sulla sua pagina social:

Nella giornata di oggi la Direzione Regionale del Partito Democratico ha approvato la mia candidatura nella lista della provincia di Brindisi. Parte da qui il mio nuovo percorso per rappresentare e valorizzare l’intero territorio. Spiegherò ragioni e prospettive di questa scelta in una conferenza stampa in programma per il prossimo mercoledi 22 ottobre alle 11 nel comitato elettorale di Mesagne in piazza Garibaldi.