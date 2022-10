REGIONE – APPROVATA PROPOSTA DI LEGGE SUI MONOPATTINI: CASCO OBBLIGATORIO E ASSICURAZIONE!

Approvata a maggioranza, in Consiglio regionale della Puglia, la proposta di legge al Parlamento presentata dal Gruppo della Lega Puglia, al fine di modificare la disciplina dell’uso dei monopattini elettrici.

Lo scopo dell’iniziativa legislativa è di rafforzare, mediante la modifica di alcuni commi dell’art. 1 ter del decreto legislativo 121 del 2020 convertito in legge 156 del 2021, le misure per la circolazione in sicurezza, non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, in considerazione del rischio che l’uso del mezzo possa causare danni a terzi.

Inoltre si propone di estendere l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo a tutti i conducenti dei monopattini elettrici, anche maggiori di 18 anni.